

Ника Гварамия отказывается от доли и должности на телеканале Mtavari

28.02.2024 19:18





Основатель оппозиционной телекомпании Mtavari Ника Гварамия отказывается от доли и должности генерального директора канала. Ранее он объявил о переходе в политику и создании новой оппозиционной партии.



Пакет документов уже внесен в Публичный реестр, сообщила грузинская служба Радио Свобода.



Если ведомство зарегистрирует изменения, генеральным директором телеканала станет Георгий Габуния. И будут еще два директора: Георгий Курдадзе и Манучар Ахалая.



Одновременно Ника Гварамия передаст 12% акций телекомпании своей жене – Софо Лилуашвили, пишет «Эхо Кавказа».



Другие действующие учредители телеканала: зарегистрированная в Лондоне компания BGIM – 39,6%; Бакур Джахая – 37%; Николоз Сисаури – 3%; Георгий Руруа – 2,5%; Мари Анна Руруа — 2,5%. «Университет Грузии» – 2%; Теймураз Василидзе – 1%; «Омега Моторс Групп» — 0,2%; «Омега Моторс Тбилиси» – 0,2%.



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