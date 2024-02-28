

Основатель Air Georgia обвинил министра экономики во лжи - власти Грузии не желают прямых авиарейсов с США

28.02.2024 19:56





Основатель "Air Georgia" Гиорги Кодуа реагирует на заявление министра экономики Грузии Левана Давиташвили, согласно которому правительство не останавливает попыток запустить прямые рейсы в Соединенные Штаты, и заявляет, что Правительство Грузии не имеет желания осуществлять авиасообщение с США.



По словам Кодуа, встреча состоялась в Министерстве экономики несколько месяцев назад, когда послом США еще была Келли Дегнан. Министерство выразило готовность к встрече, но после встречи заместитель министра экономики сказал, что ему следует воздержаться от организации прямых рейсов в Соединенные Штаты.



Как объясняет Кодуа, министерство назвало причину в том, что для организации процессов требуется не менее двух лет и у них нет для этого соответствующих ресурсов.



По словам Кодуа, для того, чтобы осуществлять прямые рейсы в Соединенные Штаты, правительство должно подать заявку.

С момента встречи прошло более полугода, а заявка до сих пор не подана.



По словам основателя "Air Georgia", он активно выражает желание начать полеты в США, но сообщает, что правительство сначала должно предпринять реальные шаги.





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