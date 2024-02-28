

В Грузии упрощены правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов

28.02.2024 20:37





Агентство гражданской авиации Грузии утвердило правила "Идентификации производителя сверхлегких самолетов", "Регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" и "Выдачи свидетельства пилота сверхлегких самолетов".



По данным агентства, с 1 февраля производство, регистрация, эксплуатация сверхлегких самолетов в Грузии и получение лицензии пилота воздушного судна станут возможными на гораздо более простых условиях, что будет способствовать развитию упомянутого направления гражданской авиации.



В частности, "Правило идентификации изготовителя сверхлегкого самолета" устанавливает требования к идентификации изготовителя указанных самолетов и нормы декларирования соответствия техническим условиям воздушных судов.



Согласно новому правилу, с 1 февраля можно подтверждать соответствие установленному стандарту (действующим техническим условиям) на основании декларации производителя, что облегчает получение заинтересованными в регистрации необходимых документов.



"Правила регистрации и эксплуатации сверхлегких самолетов" устанавливают требования к сверхлегким самолетам и определяют правила и условия их идентификации, регистрации, модификации и эксплуатации.



С принятием правила с 1 февраля упростился процесс регистрации и летной годности сверхлегких самолетов.



"Правила выдачи свидетельства пилота сверхлегкого самолета" же устанавливают программы подготовки пилота и инструктора сверхлегкого самолета, условия оценки их знаний, требования к выдаче свидетельства и квалификации пилота, продлению/продлению срока действия свидетельства пилота сверхлегкого самолета, срок действия квалификации.





С принятием правила были установлены упрощенные требования для получения и сохранения лицензии пилота. В частности, с первого февраля пилотам-инструкторам сверхлегких самолетов предоставлена возможность самостоятельно обучать претендентов на получение лицензии пилота.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





