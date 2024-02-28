

В Минэкономики обвинили во лжи главу Air Georgia, который в свою очередь обвинял во лжи Минэкономики

28.02.2024 20:40





Трехлетний бизнес-план, предоставленный авиакомпанией Air Georgia Агентству гражданской авиации Грузии, не включал полеты в США, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили.



Квривишвили назвала ложью утверждения основателя Air Georgia Георгия Кодуа о том, что правительство Грузии препятствует началу прямых полетов авиакомпании в США. "Правительство Грузии не желает прямых полетов между Грузией и США... Я то готов, но боюсь, не рассчитываю на правительство", - сказал Кодуа в одном из интервью.



У Air Georgia был один единственный самолет (Airbus 330-343), который сама компания попросила изъять из государственного реестра гражданских воздушных судов. В результате Агентство гражданской авиации в декабре 2022 года аннулировало сертификат эксплуатанта воздушного судна и удостоверение воздушной перевозки Air Georgia, пояснила Квривишвили.





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