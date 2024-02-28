

Оханашвили: Шансы на амнистию Михеила Саакашвили равны нулю!

28.02.2024 20:56





Михаила Саакашвили осужден по такой статье, по которой распространение амнистии воспринимается Страсбургским судом как нарушение конвенции. Амнистия не может применяться в связи со статями такой категории! Шансы на амнистию в отношении Михаила Саакашвили равны нулю!! - такое заявление сделал глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили относительно инициированного оппозицией проекта амнистии.



Вместе с тем, по словам Оханашвили, на данном этапе принятие акта о всеобщей амнистии в повестке дня властей не стоит.



«Все должны знать, что когда человек совершил преступление, закономерным результатом является наказание - справедливое и сбалансированное», - заявил Анри Оханашвили.



Акт об амнистии, внесенный в парламент Грузии частью парламентской оппозиции, распространяется на лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Их приговорят к 30 годам лишения свободы. Из этого срока будут вычтены уже отбытые годы.



Согласно этому же проекту, от наказания будут освобождены лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 273/1 и 265 УК Грузии. Кроме того, наказание ополовинится у лиц, совершивших предусмотренные Уголовным кодексом менее тяжкие преступления, должностные преступления и те, что связаны с наркотиками.



Наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет снижено на ¼.



Проект амнистии подготовила партия «Гирчи».





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