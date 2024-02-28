|
|
|
Оханашвили: Шансы на амнистию Михеила Саакашвили равны нулю!
28.02.2024 20:56
Михаила Саакашвили осужден по такой статье, по которой распространение амнистии воспринимается Страсбургским судом как нарушение конвенции. Амнистия не может применяться в связи со статями такой категории! Шансы на амнистию в отношении Михаила Саакашвили равны нулю!! - такое заявление сделал глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили относительно инициированного оппозицией проекта амнистии.
Вместе с тем, по словам Оханашвили, на данном этапе принятие акта о всеобщей амнистии в повестке дня властей не стоит.
«Все должны знать, что когда человек совершил преступление, закономерным результатом является наказание - справедливое и сбалансированное», - заявил Анри Оханашвили.
Акт об амнистии, внесенный в парламент Грузии частью парламентской оппозиции, распространяется на лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Их приговорят к 30 годам лишения свободы. Из этого срока будут вычтены уже отбытые годы.
Согласно этому же проекту, от наказания будут освобождены лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 273/1 и 265 УК Грузии. Кроме того, наказание ополовинится у лиц, совершивших предусмотренные Уголовным кодексом менее тяжкие преступления, должностные преступления и те, что связаны с наркотиками.
Наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления будет снижено на ¼.
Проект амнистии подготовила партия «Гирчи».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна