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Премьер-министр Франции поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии


28.02.2024   22:00


Премьер-министр Французской Республики Габриэль Атталь поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост главы правительства Грузии.

Как отмечается в поздравительном письме, Францию ​​и Грузию связывает европейское будущее.

«Господин премьер-министр, я хотел бы искренне поздравить Вас с назначением на пост главы правительства Грузии и в то же время сердечно пожелать Вам больших успехов в выполнении этой почетной миссии на благо грузинского народа.

Подтверждаем твердую волю Правительства Французской Республики к совместной работе для дальнейшего углубления дружественных отношений и доверия между нашими странами и народами.

Грузия сделала свой выбор и твердо стоит на пути в Евросоюз. В конце прошлого года, в декабре, Европейский совет принял решение предоставить вашей стране статус кандидата в члены ЕС и выразил уверенность, что страна бесповоротно и инклюзивно выполнит рекомендации, которые Комиссия определила 8 ноября 2023 года. В частности, в плане укрепления демократических институтов и избирательной среды. Францию ​​и Грузию, как никогда раннее, связывает европейское будущее. В связи с этим я не сомневаюсь в вашей решимости и еще раз подтверждаю нашу полную поддержку на этом пути.

У Грузии особое партнерство с Францией. Будьте уверены, что мое правительство будет продолжать полностью и безоговорочно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.

На фоне того, что Европу опутала кампания манипулирования информацией, наш долг продолжать и укреплять наше сотрудничество и совместно защищать наши общие ценности.

Еще раз поздравляю, господин Премьер-министр, и желаю Вам успехов в работе», — говорится в письме.

Информацию распространяет администрация правительства.


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