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Анна Фотыга: Михеил Саакашвили - личный враг и узник Путина
29.02.2024 10:26
Европарламентарий Анна Фотыга заявляет, что в резолюцию Европарламента по ее требованию внесены две поправки.
Европарламентарий пишет в соцсети X, что изменения касаются освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и оккупированных территорий Грузии.
«Михаил Саакашвили - личный враг и узник Путина, мы не допустим, чтобы он погиб в тюрьме.
Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией и должны быть возвращены Грузии. Европарламент принял две мои поправки в поддержку Грузии», - написала Фотыга.
В тексте поправки, которую распространяет Анна Фотыга, отмечается, что «Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране».
В документе также отмечается, что Европарламент решительно осуждает планы России построить постоянную военно-морскую базу в оккупированной Абхазии, в Очамчире и призывает международное сообщество поддержать все усилия по наказанию за это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Для справки, Европарламент принял два отчета по оценке реализации общей внешней политики и политики безопасности, в которых говорится и о Грузии. Доклад европарламентария Дэвида Макалистера поддержан 338 голосами, против - 86, а документ, подготовленный Свеном Миксером, принят 350 голосами против 91.
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