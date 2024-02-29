

Президент Грузии: Помилование Саакашвили – моральное решение, которое я приму самостоятельно

29.02.2024 10:56





«Помилование Саакашвили – моральное решение, которое я приму самостоятельно, на него не может повлиять внешнее или внутреннее давление», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос журналистов, касающийся экс-главы государства.



При этом Зурабишвили отметила, что Михаил Саакашвили «находится в тюрьме по реальной причине», однако, по словам президента, это «не означает, что не следует уважать гуманитарную перспективу».



«Свободные и честные выборы не зависят от того, где окажется Саакашвили. Он не заключённый политический оппонент, он не Навальный. Он бывший президент, у которого за время его правления было много всего, что я даже не знаю, как назвать. То, что мы видим сейчас, что мы видели при разных режимах, тенденцию нарушений прав человека в тюрьмах – все это мы видели и пережили во время правления Саакашвили. Значит, он в тюрьме по реальным причинам. Это не означает, что гуманитарную точку зрения не следует защищать и уважать, я очень внимательно наблюдала за тем, что происходит с ним в тюрьме.



Вопрос: что можно сделать, и я согласна, что с точки зрения репутации было бы гораздо лучше находиться где-нибудь в другом месте. Это приемлемое решение правительства. Есть много способов, которыми другие страны решали эти проблемы – домашний арест, экстрадиция, потому что Украина показала, что готова к экстрадиции, хотя я не знаю, был ли (запрос) подан формально. Итак, эти возможности есть.



Со своей стороны у меня есть только одна возможность, которую я никогда не комментирую за пределами страны, и редко комментирую внутри страны, поскольку есть много других людей, которые ждут помилования, и если вы начнете объяснения или оправдания – это будет очень несправедливо по отношению к другим людям», — заявила Зурабишвили.





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