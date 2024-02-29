

Председатель АМЮГ: Система т.н. «ветинга» является механизмом для оздоровления системы правосудия

29.02.2024 12:24





По заявлению председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ноны Курдованидзе, т.н. система «ветинга» - это проверка добросовестности и механизм для оздоровления системы правосудия.



Как она сообщила журналистам, без выполнения этих рекомендаций, к сожалению, Грузия не сможет продвинуться в процессе интеграции с Европой.



«Это механизм проверки добросовестности, который встречается нам в рекомендациях Еврокомиссии. Механизм проверки добросовестности - это возможность для того, чтобы система правосудия стала более здоровой. К сожалению, без выполнения этих рекомендаций Грузия не сможет продвинуться вперед в процессе интеграции с Европой. Это однозначно написано в отчете о расширении, что Грузия должна создать соответствующий механизм в направлении проверки добросовестности», - сказала Курдованидзе.



Кроме того, она рассказала об основных вызовах в судебной системе.



Как поясняет Нона Курдованидзе, это касается системы устройства Высшего совета юстиции, существования влияния в суде и т. д.



«Одна из рекомендаций Еврокомиссии - реформа суда. Суд нуждается в глубокой реформе, в том числе та модель, которая была осуществлена до сих пор, недостаточна. Мы надеемся, что и сейчас парламент предпримет соответствующие действенные шаги для того, чтобы системы правосудия оздоровилась, в том числе, проверка добросовестности является одним из ведущих вопросов, которые можно встретить в рекомендациях Еврокомиссии», - сказала Курдованидзе.





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