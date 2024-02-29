

TI-Грузия: Власть не выполняет условия Еврокомиссии для проведения свободных выборов

29.02.2024 12:27





Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» считает, что власть не выполняет условия Еврокомиссии, которые, с одной стороны, нужны для проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов 26 октября 2024 года, а с другой стороны, для перехода к этапу начала переговоров с Евросоюзом в конце года.



Организация заявляет, что ярким примером этого являются принятые парламентом в феврале изменения в Избирательном кодексе, которые полностью игнорируют рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов председателя и членов ЦИК и, соответственно, противоречат 9 оговоркам Еврокомиссии.



НПО приветствует анонсирование вето на закон со стороны президента и надеется, что в законопроекте, возвращенном в парламент с мотивированными замечаниями, рекомендации Венецианской комиссии будут полностью отражены.



«По нашей оценке, те конкретные требования, которые представлены нам ЕС, ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией для совершенствования избирательной системы, не только не выполнены, но мы также видим отход назад в определенных направлениях. Это очень печально и я бы сказал, и тревожно, именно потому, что этот год – год выборов и очень скоро должно быть изменение всего этого, но есть и институционный путь. Мы знаем, что президент наложила вето на законодательный пакет, и это реально шанс, который власть, по идее, должна использовать и внести все те изменения, которых требуют наши партнеры», - заявил исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Георгий Ониани.



В организации также отмечают, что для выполнения рекомендаций Еврокомиссии необходима комплексная и глубокая реформа избирательного законодательства и практики, в рамках которой должны быть учтены требования Еврокомиссии и все основные рекомендации ОБСЕ/БДИЧ и Венецианской комиссии. По их же словам, важно как можно быстрее предпринять шаги в этом направлении.





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