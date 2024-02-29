

Посол США: Евроатлантический путь нуждается в сильной судебной системе, защищающей права человека

29.02.2024 12:55





«Евроатлантический путь требует сильной, независимой, заслуживающей доверия судебной системы, защищающей права человека. США через USAID привержены продолжению прогресса в судебной реформе в Грузии», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.



Робин Данниган участвует в конференции программы USAID по верховенству закона под названием: «Сделать правосудие одинаково доступным для всех».



«Я рада присоединиться к судье Верховного суда Нино Бакакури, представителям правительства Грузии, судебной, исполнительной и законодательной власти, Ассоциации адвокатов Грузии и организаций гражданского общества Грузии в этой очень важной дискуссии о доступности граждан к юридическим услугам и защите прав человека. Грузия уже добилась значительного прогресса в этой сфере, что было признано, когда Грузия получила статус кандидата в ЕС.



Мы очень рады продолжать поддерживать прогресс Грузии через USAID, правительство США. Я думаю, что широкий круг участников сегодня свидетельствует о призыве Грузии добиться большего прогресса на евроатлантическом пути, а этот путь требует сильной, независимой, надежной судебной системы, защищающей права человека. Поэтому я рада быть здесь сегодня. Соединенные Штаты через USAID привержены дальнейшему прогрессу в судебной реформе в Грузии», — заявила Робин Данниган.







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