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Посол США: Евроатлантический путь нуждается в сильной судебной системе, защищающей права человека
29.02.2024 12:55
«Евроатлантический путь требует сильной, независимой, заслуживающей доверия судебной системы, защищающей права человека. США через USAID привержены продолжению прогресса в судебной реформе в Грузии», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.
Робин Данниган участвует в конференции программы USAID по верховенству закона под названием: «Сделать правосудие одинаково доступным для всех».
«Я рада присоединиться к судье Верховного суда Нино Бакакури, представителям правительства Грузии, судебной, исполнительной и законодательной власти, Ассоциации адвокатов Грузии и организаций гражданского общества Грузии в этой очень важной дискуссии о доступности граждан к юридическим услугам и защите прав человека. Грузия уже добилась значительного прогресса в этой сфере, что было признано, когда Грузия получила статус кандидата в ЕС.
Мы очень рады продолжать поддерживать прогресс Грузии через USAID, правительство США. Я думаю, что широкий круг участников сегодня свидетельствует о призыве Грузии добиться большего прогресса на евроатлантическом пути, а этот путь требует сильной, независимой, надежной судебной системы, защищающей права человека. Поэтому я рада быть здесь сегодня. Соединенные Штаты через USAID привержены дальнейшему прогрессу в судебной реформе в Грузии», — заявила Робин Данниган.
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