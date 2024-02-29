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Каладзе: Выборы пройдут демократично, как и в прошлые годы
29.02.2024 13:43
Никому не будет дано возможности вмешиваться во внутренние дела Грузии и пытаться устроить беспорядок, - об этом заявил СМИ мэр столицы Каха Каладзе.
Он прокомментировал заявление Саломе Зурабишвили, где президент говорила о российской пропаганде и возможном вмешательстве в парламентские выборы 2024 года.
По словам мэра Тбилиси, выборы пройдут демократично и ни одна страна не сможет внести беспорядок.
«Выборы пройдут демократично, как это было на протяжении предыдущих лет. Ни России, ни Америке, ни Европе, ни одной стране не будет дана возможность вмешиваться во внутренние дела Грузии и предпринимать попытки беспорядка. Между прочим, пример этого у нас был на выборах 2020 года. Мы конкретно помним, ISFED (Международное общество за справедливые выборы и демократию) фальсифицировало параллельные подсчеты. Если мы проследим за этой историей, то увидим, откуда они финансировались, кто за этим стоял и т. д.
Еще раз повторяю, никому не будет дано возможности внести напряжение в выборы. Никто не может сменить власть незаконным путем. Изменения власти должны произойти только путем выборов и по решению народа», - заявил Каха Каладзе.
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