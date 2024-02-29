

Каладзе: Выборы пройдут демократично, как и в прошлые годы

29.02.2024 13:43





Никому не будет дано ​​возможности вмешиваться во внутренние дела Грузии и пытаться устроить беспорядок, - об этом заявил СМИ мэр столицы Каха Каладзе.



Он прокомментировал заявление Саломе Зурабишвили, где президент говорила о российской пропаганде и возможном вмешательстве в парламентские выборы 2024 года.



По словам мэра Тбилиси, выборы пройдут демократично и ни одна страна не сможет внести беспорядок.



«Выборы пройдут демократично, как это было на протяжении предыдущих лет. Ни России, ни Америке, ни Европе, ни одной стране не будет дана ​​возможность вмешиваться во внутренние дела Грузии и предпринимать попытки беспорядка. Между прочим, пример этого у нас был на выборах 2020 года. Мы конкретно помним, ISFED (Международное общество за справедливые выборы и демократию) фальсифицировало параллельные подсчеты. Если мы проследим за этой историей, то увидим, откуда они финансировались, кто за этим стоял и т. д.



Еще раз повторяю, никому не будет дано ​​возможности внести напряжение в выборы. Никто не может сменить власть незаконным путем. Изменения власти должны произойти только путем выборов и по решению народа», - заявил Каха Каладзе.





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