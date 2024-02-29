

Министр финансов: Передовая позиция Грузии в Индексе свободы от коррупции заслуживает похвалы

29.02.2024 15:50





По словам заместителя министра финансов Михаила Дундуа, передовая позиция Грузии в Индексе свободы от коррупции заслуживает похвалы.



«Heritage Foundation, аналитический центр номер один в Вашингтоне, опубликовал годовой отчет «Добросовестность правительства», то есть Индекс свободы от коррупции, в котором Грузия продвинулась на 34 позиции и заняла 38-е место в мире. В исследование включены 184 страны и территории мира, в том числе 182 страны МВФ и Всемирного банка. Среди членов Всемирного банка и Международного валютного фонда Грузия заняла 20-е место в Европе и 36-е место в мире», — заявил замминистра.



Дундуа отметил, Грузия обогнала 16 стран-членов Евросоюза и НАТО, что является очень высоким показателем. При 100-процентной системе оценок она набрала более 61%, что является высоким показателем.



«Для сравнения, 12 лет назад, в 2012 году, оценка Грузии по 100-процентной системе составляла 38%, что означает, что она имеет статус нечестной и находится в т.н. репрессивной зоне. Итак, сегодня ситуация значительно улучшилась, и Грузия является одной из выдающихся и передовых стран Европы», — заявил Михаил Дундуа.





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