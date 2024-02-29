

Папуашвили: Евросоюзу пора отмежеваться от клеветнических заявлений европейских парламентариев

29.02.2024 16:28





«Что касается Михаила Саакашвили, то серьезные недопонимания между его зарубежными покровителями и грузинским народом продолжают вредить нашим международным отношениям», — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Шалва Папуашвили, Европейский парламент недавно принял резолюцию, содержащую был пункт, в котором депутаты Европарламента требуют досрочного освобождения Саакашвили из-под стражи по «гуманитарным соображениям», что бы это ни значило.



«Европейский парламентарий Анна Фотыга, предполагаемый автор поправки, отметила, что экс-президент Грузии является «личным врагом и узником Путина». Несколько дней назад на последней Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Польши Сикорский сделал аналогичный печальный комментарий в адрес Саакашвили, когда он также потребовал освобождения Саакашвили и назвал его «символом модернизации Грузии».



Это не новость. Мы уже слышали подобные призывы и знаем, что они бесполезны. Авторы подобных заявлений не понимают негативного отношения большинства грузинского общества к Саакашвили и его зарубежным покровителям. Если лоббисты Саакашвили приветствуют «заслуги» экс-президента Грузии, то для большинства грузин все диаметрально противоположно. Более того, такие необъяснимые заявления западных политиков вызывают определенный когнитивный диссонанс, поскольку люди начинают задаваться вопросом, как демократический Запад все еще может поддерживать авторитарную фигуру. Это также вызывает сомнения в том, что декларируемые «западные ценности» являются лишь уловкой для достижения определенных геополитических целей», — заявил Папуашвили.



Как отмечает председатель парламента, еще большим поводом для удивления грузин является лицемерное поведение зарубежных друзей и покровителей Саакашвили, когда дело касается демократии в Грузии.



«Несмотря на массовые нарушения прав человека в период с 2003 по 2012 год, эти иностранцы остались верны Саакашвили и практически никогда не выступали против его преступлений. И наоборот, несмотря на впечатляющие демократические результаты грузинской мечты с 2012 года (разумеется, выраженные реальными фактами, цифрами и цифрами, а не искаженными, заведомо выдуманными «восприятиями» за рубежом), те же иностранцы ругают грузинское правительство более десяти лет. К счастью, грузинский народ знает, где правда», — отметил Папуашвили.



По словам председателя парламента, отношение определенных иностранных групп или отдельных лиц к Саакашвили является лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить приверженных ценностям политиков от тех, кого волнуют только собственные узкие политические цели.



«Пришло время ЕС официально отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента. Наш вопрос к Европейскому союзу — разделяют ли они наши общие ценности или подчиняются узким интересам депутатов Европарламента. Мы считаем, что главное – это наше общее дело – европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. Мы должны думать о будущем», — заявил Шалва Папуашвили.





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