

Зурабишвили: Нам нужно думать о том, чего хочет Россия или о том, чего хотим мы?

29.02.2024 17:30





То, что Россия пытается сейчас, и что она будет продолжать, как делает в Европе и других странах, это гибридная война, которая уже начата. Она пытается одержать победу, дестабилизировать путем пропаганды, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью BBC.



«Россия вторгалась в Грузию минимум три раза. Она продолжает оккупировать наши территории. Это не касается оккупации, это касается прямой оккупации, российских военных баз на нашей территории. То, что Россия пытается сейчас, и что она будет продолжать, как она делает в Европе и других странах, это гибридная война, которая уже начата. Она пытается одержать победу, дестабилизировать путем пропаганды. Сегодня на оккупированной территории был похищен еще один человек. Так происходит постоянно, они берут заложников. Так что постоянные попытки дестабилизации в Грузии - это то, что делает Россия. Одно мы можем сказать, что мы немного более стойки, чем были бы в этой ситуации другие страны, и это потому, что у Грузии есть опыт», - отметила президент.



На вопрос, считает ли она, что Россия хочет получить контроль над Грузией, президент ответила, что Россия хочет контролировать не только Грузию, но и, наверное, части Европы.



«У нее есть старые амбиции и стремления оставаться имперским государством, но нам нужно думать о том, чего хочет Россия или чего хотим мы?», - сказала президент Грузии.



На вопрос, есть ли у нее страх в связи с Грузией, если Путин победит в Украине, президент ответила: «Я думаю, нам всем нужно опасаться, если президент Путин добьется успеха в Украине. Но я не думаю, что он преуспеет. Его амбиции, стратегические амбиции, взятие Киева, разделение власти и населения, отделение Украины от Европы, разделение самих европейцев в Украине терпят поражение, ни одна из этих амбиций не осуществляется. Да, он еще не побежден с военной точки зрения, но он не победитель», - отметила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





