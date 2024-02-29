

Freedom House о попытке властей Грузии принять закон об иностранных агентах

29.02.2024 20:37





В начале 2023 года правительство Грузии попыталось принять закон об иностранных агентах, который значительноущемил бы свободу объединений и выражения, - об этом говорится в ежегодном докладе Freedom House «Свобода в мире».



В разделе документа, касающемся региона Евразии, отмечается, что репрессивные правительства в масштабе региона последовали примеру Москвы и предложили обществу или приняли законы, которые объявляют независимые СМИ и организации гражданского общества «иностранными агентами».



«В начале 2023 года правительство Грузии попыталось принять свою версию закона об иностранных агентах, который значительно ущемил бы свободу объединений и выражения. После массовых демонстраций оппонентов законопроект был аннулирован, однако депутаты от правящей партии отметили, что законодательство может быть вновь представлено после публичных консультаций», - отмечается в докладе.





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