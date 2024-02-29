

Хабеишвили: Важно, чтобы Саакашвили была дана возможность принять участие в выборах

29.02.2024 20:44





Европарламент принял отчет, где черным по белому написано о политическом преследовании президента Саакашвили. Также упоминается, что, освободив президента Саакашвили, Саломе Зурабишвили может сыграть позитивную роль, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, важно, чтобы Михаил Саакашвили был освобожден и получил возможность участвовать в выборах, чтобы народ мог решить, какой будет реальность в 2024 году.



«Главной заботой Иванишвили на протяжении 12 лет должно было быть благополучие граждан Грузии. Он должен был позаботиться о том, чтобы гражданину Грузии не приходилось бежать из страны, чтобы добыть кусок хлеба. Бидзина Иванишвили создает экономическое благо только для себя. Он решил посвятить всю свою деятельность политическим преследованиям. Прямо говоря, главный инвестор страны, президент Саакашвили, который действительно может создать рабочие места для граждан Грузии, заперт в тюрьме.



Вчера мы увидели отчет, принятый Европарламентом, где черным по белому написано о политическом преследовании в отношении президента Саакашвили. Также упоминается, что Саломе Зурабишвили может сыграть позитивную роль, освободив президента Саакашвили, и, соответственно, на выборах 2024 года дать гражданам Грузии возможность самим выбрать ту власть, которая должна позаботиться о гражданах.



Соответственно, мы в данном случае обращаемся к Саломе Зурабишвили - она иногда говорит по-европейски, однако мы хорошо знаем по действиям, что она ничего не делает для того, чтобы в стране не было поляризации, чтобы в стране не было политически преследуемых, незаконных заключенных. Она должна принять единственно правильное решение и освободить президента Саакашвили. Человека, который абсолютно несправедливо отбывает наказание. Важно, чтобы за словами Саломе Зурабишвили последовало действие и президент Саакашвили получил возможность для благополучия его народа принять участие в выборах и чтобы народ решил, какой будет реальность в 2024 году», - заявил Леван Хабеишвили.





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