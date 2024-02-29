|
|
|
Саакашвили: Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины
29.02.2024 21:06
Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины, - об этом в письме пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
Саакашвили благодарит Европарламент за очередную резолюцию.
Как отмечает Саакашвили, резолюция Европарламента является выражением поддержки не только самому третьему президенту, но и его грузинским и украинским сторонникам.
«Большое спасибо Европарламенту за очередную резолюцию, требующую моего освобождения. Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины. Это выражение поддержки не только мне, но и миллионам моих сторонников и в Грузии, и в Украине.
В то же время сотни тысяч граждан, живущих в Грузии, встают в очереди по всей стране, чтобы подписать требование моего освобождения, и я никогда не устану благодарить их от всего сердца. Их голос не менее важен, чем голос европарламентариев!», - написал Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна