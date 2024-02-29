

Саакашвили: Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины

29.02.2024 21:06





Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины, - об этом в письме пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили благодарит Европарламент за очередную резолюцию.



Как отмечает Саакашвили, резолюция Европарламента является выражением поддержки не только самому третьему президенту, но и его грузинским и украинским сторонникам.



«Большое спасибо Европарламенту за очередную резолюцию, требующую моего освобождения. Главный законодательный орган Европы, как всегда, занимает позицию истины. Это выражение поддержки не только мне, но и миллионам моих сторонников и в Грузии, и в Украине.



В то же время сотни тысяч граждан, живущих в Грузии, встают в очереди по всей стране, чтобы подписать требование моего освобождения, и я никогда не устану благодарить их от всего сердца. Их голос не менее важен, чем голос европарламентариев!», - написал Саакашвили.





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