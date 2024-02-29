

В США говорят о причастности Грузии к поставкам чипов в Россию – в Тбилиси требуют разъяснений

29.02.2024 21:29





Минфин Грузии требует от США разъяснений из-за заявлений о причастности страны к обходу санкций, введенных против России.



Обвинения прозвучали на специальных слушаниях Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям при комитете по внутренней безопасности. Старший член подкомитета, сенатор-республиканец Рон Джонсон, выразил мнение, что с помощью Грузии и еще нескольких стран американские микросхемы попадают в российские системы вооружений.



«Служба доходов министерства финансов уже обратилась к американским коллегам и потребовала разъяснений, на основании каких доказательств были сделаны указанные заявления по поводу Грузии. В случае существования конкретных доказательств, просим американскую сторону поделиться ими с грузинской стороной», — сказано в заявлении Службы доходов.



Одновременно в Минфине утверждают, что озвученная на слушаниях статистика торговли между Грузией и США «не отражает реальные данные».



«Служба доходов еще раз заявляет, что Грузия полностью соблюдает требования, предусмотренные международными санкциями, и работает по этому направлению в координации с международными партнерами», — сказано в заявлении.



О чем говорили на слушаниях?

На слушаниях в Сенате было заявлено, что чипы и другие технологии американского производства по-прежнему находят в широком спектре российского оборудования на поле боя в Украине: от дронов и радиостанций до ракет и бронемашин.



Сенатор Джонсон указал, что на данном этапе у них нет доказательств, подтверждающих нарушение экспортного контроля американскими производителями. По его мнению, Россия приобретает чипы через третьии страны.



«Судя по предварительной информации, страны, не попавшие под санкции, а именно Армения, Финляндия, Грузия, Казахстан и Турция, законно импортируют военные компоненты из США, а затем прямо или косвенно экспортируют полупроводники конечным потребителям в России», — заявил он.



Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута, который возглавляет подкомитет по расследованиям посетил Украину на прошлой неделе в составе делегации Конгресса. Тогда он также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.



По словам Блюменталя, Зеленский предоставил ему документацию как минимум о 211 отдельных компонентах американского производства, которые были изъяты из российского оружия, используемого в Украине.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





