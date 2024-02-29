

Мдинарадзе: Мы приняли решение о защите общества от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных, вредных последствий

29.02.2024 23:00





Мы приняли решение о подготовке законодательной инициативы, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных, вредных последствий, - об этом заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мамука Мдинарадзе, говоря о необходимости законодательной инициативы, несмотря на то, что в 2017 году в Конституции Грузии было записано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной с целью создания семьи, мы можем столкнуться с реальностью, когда «от нас потребуют узаконить т.н. гражданское партнерство».



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» поясняет, что «целенаправленная пропаганда нетрадиционного образа жизни» - это то, чему противостоять - ответственность перед грузинским обществом и его будущим.



Кроме того, Мдинарадзе отмечает, что защита прав человека, в том числе людей нетрадиционной ориентации, является достижением власти «Грузинской мечты».



«Как известно, в Грузии права человека защищены на высоком уровне, независимо от образа жизни любого человека. Мы приняли антидискриминационный закон. Защита прав человека, в том числе людей нетрадиционной ориентации, является достижением нашего правительства. Именно наша власть искоренила грубую практику давления на таких людей, шантажа, посягательства на личную жизнь, которая была отличительным почерком предыдущей власти. Грузинское общество всегда было толерантным, однако грузинское общество не является и не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде. Мы видим тяжелые тенденции в плане распространения псевдолиберальной идеологии в масштабе мира. Эта пропаганда принимает все более грубые формы. Самое главное, что пропаганда имеет тяжелые последствия. Международные исследования подтверждают, что в целом ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди 18-25-летних составляет уже около 20 процентов, а где -то и больше. Вызывает тревогу то, что за 7 лет этот показатель увеличился в 3 раза, причем рост точно совпадает с периодом, когда пропаганда в этом направлении особенно активизировалась...



… Ведется пропаганда, что дети сами должны выбирать свой пол. Целый ряд государств узаконили операции по смене пола для детей и соответствующие медицинские манипуляции. Для распространения этой идеологии активно используются крупные компании, СМИ, киноиндустрия и т.д. Примеры этого были, в том числе и в Грузии, вы помните в анимационных фильмах, телесериалах или в других направлениях. Эта пропаганда не имеет никакой связи с защитой прав человека. Ее цель – популяризация нетрадиционного образа жизни. Псевдолиберальная идеология представляет серьезную угрозу обществу, что подтверждают и международные исследования.



Таким образом, парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы. Соответственно, мы приняли решение о подготовке законодательной инициативы, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных, вредных последствий. Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. В законопроекте будут полностью соблюдены принципы и нормы, предусмотренным второй главой Конституции Грузии.



Еще раз повторим, что права каждого нашего гражданина должны и будут защищены очень принципиально, независимо от его образа жизни, однако целенаправленная пропаганда нетрадиционного образа жизни - это то, чему противостоять – наша ответственность перед грузинским обществом и его будущим», - заявил Мдинарадзе.





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