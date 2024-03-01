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Министр здравоохранения ушел с занимаемой должности


01.03.2024   11:11


Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили, подал в отставку.

Информацию об этом распространяет администрация правительства.

Как сообщается, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел беседу с министром здравоохранения, после чего Зураб Азарашвили покинул свой пост.

«Глава правительства представит нового министра здравоохранения в ближайшие дни», - говорится в информации.


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