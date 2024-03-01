

С сегодняшнего дня отправлять рекламные SMS можно будет только с согласия адресата

01.03.2024 11:13





С сегодняшнего дня в силу вступила часть изменений в закон «О защите персональных данных». Новый закон, принятый парламентом в марте 2023 года, вступит в силу поэтапно.



С сегодняшнего дня агрессивная маркетинговая кампания SMS будет ограничена. Согласно новому закону, обработка персональных данных для рекламных сообщений и рассылка рекламных сообщений разрешены только с согласия лица, которому отправляется информация. Лицо, данные которого обрабатываются, в любом случае может отозвать данное согласие. В течение семи рабочих дней после получения запроса, обработчик данных будет обязан прекратить обработку данных лица.



Обязательства по остальным направлениям вступят в силу с 1 июня. Любое государственное учреждение, а также часть частных компаний будут обязаны иметь офицера по защите персональных данных.



За нарушения также предусмотрены санкции. Размер санкции определяет Служба по защите персональных данных. Верхний предел штрафа составляет 20 000 лари.







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