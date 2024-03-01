

Стали известны даты регистрации на Единые национальные экзамены 2024 года

01.03.2024 12:03





Регистрация на Единые национальные экзамены 2024 года, на единый магистерский экзамен, а также на грантовый конкурс для студентов грантов начнется 4 марта в 10:00 и завершится 4 апреля в 18:00.



Об этом на брифинге рассказала новый руководитель Национального центра оценки и экзаменов Нино Церетели.



По словам Нино Церетели, желающим зарегистрироваться необходимо учесть сроки и процедуры, установленные для этого процесса, чтобы иметь возможность участвовать в экзаменах в этом году.



Что касается тех, кто планирует в этом году сдавать экзамен для учителей, то даты регистрации будут объявлены позже.



«Регистрация на Единые национальные экзамены 2024 года, единый магистерский экзамен и конкурс студенческих грантов будет возможна с 4 марта на сайте: online.naec.ge. До этого (в день регистрации), чтобы получить подробную информацию как о процессе регистрации, так и о возможных способах оплаты, экзаменующиеся должны посетить сайт Национального центра оценки и экзаменов www.naec.ge. Вновь будут открыты экзаменационные центры: в Тбилиси, Рустави, Телави, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Озургети, Батуми, Ахалцихе, Хуло и Амбролаури», - отмечается в информации.



Кроме того, в Национальном центре оценки и экзаменов отмечают, что процесс регистрации и в этом году состоит из нескольких этапный.



На основном этапе – до 18:00 4 апреля экзаменующемуся необходимо заполнить личные данные, выбрать город, в котором будет сдавать экзамен, сдаваемые предметы. По истечении этого срока зарегистрироваться на экзамены будет невозможно.



«Экзаменуемые могут изменить или добавить предмет, а также сменить язык экзамена до 18:00 15 апреля. Возможность внести изменения в список образовательных программ у них появится уже со дня после публикации результатов апелляции. Национальный центр оценки и экзаменов напоминает абитуриентам, что они могут выбрать желаемое количество образовательных программ, по которым сдаются выбранные ими предметы. Экзаменуемым 2024 года Центр предлагает специально подготовленные электронные сборники, которые содержат всю важную информацию, необходимую абитуриентам», - говорится в информации.





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