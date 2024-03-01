

Отставка главы Минздрава не связана с Республиканской больницей - Ломинадзе

01.03.2024 12:09





[Отставка Зуры Азарашвили] никоим образом не связана с Республиканской больницей, - заявил журналистам председатель комитета парламента Грузии по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе, отвечая на вопрос об отставке министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили.



По его словам, пока его обязанности он будет исполнять первый замминистра.



«Господин министр сам принял решение покинуть свой пост. Никаких дискуссий по этому поводу в команде не было и никаких предпосылок. Не было никаких причин. Это никак не связано с Республиканской больницей. Здесь нет никакой связи или параллели. Так решил сам министр. Изменения происходят как обычно. Пока его обязанности будет исполнять его первый заместитель. Потом посмотрим, обсудим в команде», - заявил Заза Ломинадзе.



Напомним, что, согласно информации, распространенной администрацией правительства Грузии, министр по делам беженцев с оккупированных территорий, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили покмнул свой пост.



По их же сообщению, решение об отставке Азарашвили принял после разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.





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