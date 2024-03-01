

Почему в парламентском большинстве активизировалась антизападная риторика?

01.03.2024 12:35



Натия Цкипуришвили



В последние дни члены правящего парламентского большинства возобновили свою антизападную риторику. Ужесточение, на некоторое время, смягченного тона времени аналитики объясняют в основном двумя причинами:



• Перед выборами завоевать симпатию избирателей не являющихся сторонниками Запада

• «Перекрыть» необходимость проведения ключевых реформ



Борьба за консервативных избирателей



Антизападная риторика со стороны «Грузинской мечты» и ее сателлита партии «Сила народа» не нова. Частью этой риторики была выдвигаемые ими теории различных заговоров, в том числе: о вовлечении Грузии в войну, вмешательстве в суверенитет страны со стороны стратегических партнеров и навязывании ЛГБТ-пропаганды. Также имели место и нападки на бывших послов США и ЕС, членов Европарламента.



Именно «Сила народа» была основным рупором антизападной пропаганды, развернутой «Мечтой», заявляя, что Грузию якобы наказали за отказ открыть второй фронт и поэтому не дали статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой в 2022 году.



Незадолго до получения статуса кандидата в ЕС эта риторика смягчилась, хотя, по всей видимости, лишь на время. В последние дни антизападные заявления были направлены на тему «пропаганды» ЛГБТ, поводом к этому стал внутренний документ Госдепартамента США об использовании гендерно-чувствительных терминов.



Как сообщает New York Post, госсекретарь Энтони Блинкен в недавней внутренней записке призвал сотрудников Госдепартамента по возможности использовать «гендерно-нейтральную лексику», чтобы «проявить уважение и избежать недоразумений».



«Сила народа» преподнесла этот внутренний документ Госдепартамента США так, словно Грузия обязана его перенять и задействовать.



«Если оппоненты скажут, почему вы говорите о США, а не о России, то про Россию ясно, что она оккупант, поэтому мы не выбрали ее в качестве стратегического партнера, мы выбрали США, но пропаганда ЛГБТК+ из США уже выходит за рамки», — заявил один из лидеров «Силы народа» Дмитрий Хундадзе.



Посол США Робин Данниган, выслушав вопросы журналистов выразила удивление, почему этот внутренний документ Госдепа стал предметом такого интереса в Грузии.



Кроме того, если до сих пор «Грузинская мечта» и «Сила народа» отличились нападками на бывшего посла США Келли Дегнан, но проявляли относительную положительно отношение к новому послу Робину Даннигану, то в последние несколько дней «Сила народа» стала критиковать и ее. Следует отметить, что лидеры «Мечты» этого не делают. В свое время члены «Силы народа» объяснили свой выход из правящей партии тем, что они хотят поговорить более открыто о том, о чем не говорили в правящей команде.



Одним из первых с критикой нового посла США выступил представитель «Силы народа» Созар Субари.



«Ответ Робин Данниган на вопрос, как он относится к тому факту, что американское правительство через USAID или американское посольство финансирует деятельность НПО, пытающихся устроить государственный переворот, не был удовлетворительным», — заявил Субари.



Нино Самхарадзе, политический исследователь «Грузинского института политики», объясняет динамику антизападной риторики стратегическими потребностями правительства. По ее словам, несмотря на то, что «Грузинская мечта» достигла своей стратегической цели на брюссельском фронте, теперь ей необходимо привлечь ту часть избирателей, которая не является явно прозападной. Здесь интересы правящей команды пересекаются с откровенно пророссийской ультраправой «Альт-Инфо».



В предыдущие годы отношение власти к «Альт-Инфо» и ее лидерам не было жестким. При этом, несмотря на видеодоказательства, организаторы насильственных событий 5 июля 2021 года не установлены и не наказаны следственными органами. Тогда когда лидеры «Альт-Инфо» возглавили гомофобно-насильственные группы, собравшиеся в центре Тбилиси.



Однако, согласно последнему наблюдению, опубликованному «Институтом исследования демократии» (DRI), риторика «Консервативного движения/Альт-Инфо» и «Грузинской мечты» стали отличаться в ноябре 2023 года, после предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.



Разногласия между ультраправыми и членами правящего большинства можно увидеть и в социальных сетях, где первые обвиняют правящую команду в попытке занять их «нишу» с помощью «Силы народа».



Гурам Мачарашвили, один из лидеров «Силы народа», заявил Netgazeti, что они не ориентируются на избирателей какой-либо конкретной партии, включая «Консервативное движение» «Альт-Инфо».



Как говорит Мачарашвили, они еще не решили, будут ли принимать участие в выборах самостоятельно, по его словам, в современной политике «нужно вести свою собственную политику, а общественность сама решит, кого она будет поддерживать».



По словам Нино Самхарадзе, между крайне правыми пророссийскими силами и правящей командой ведется борьба за избирателей.



«Наглядный случай на предыдущих парламентских выборах является тому подтверждением, когда аналогичный случай произошел с другой консервативной силой, уже исчезнувшей из политической элиты, но действовавшей в то время активно — «Альянсом Патриотов», — говорит Нино Самхарадзе.



По его словам, резкая реакция «консервативных деятелей» на «Грузинскую мечту» связана с тем, что они не ожидали «политической конкурентной атаки» со стороны правящей партии.



Нино Рижамадзе, аналитик, наблюдающая за дезинформацией и ее влиянием на общество, предполагает, что послания членов правящего большинства призваны завоевать сердца тех избирателей, которые имеют антизападные настроения и видят опасность в интеграции с Западом.



«Они [антизападные избиратели] питаются этими страхами, теориями заговора, которые им годами вскармливали «Альт-Инфо» и другие пророссийские силы. Соответственно, они [правящая команда], в своих заявлениях нацелены на этих избирателей», — заявила Netgazet также Нино Рижамадзе.



Перекрыть тему необходимости проведения ключевых реформ?



Возобновление критики Запада со стороны членов парламентского большинства совпадает с началом работы в парламенте по рекомендациям Еврокомиссии. Уже известно, что правящая команда, скорее всего, не собирается учитывать рекомендацию предусматривающую проверку добросовестности ключевых судей с привлечением иностранных экспертов. Власти заявляют, что это будет вмешательством во внутренние дела.



Аналитики, опрошенные Netgazeti, сходятся во мнении, что антизападная риторика внутри правящей команды вызвана не только предвыборным марафоном. Основываясь на прошлом опыте, они говорят, что проверенная стратегия правящей команды состоит в том, чтобы выдумывать несуществующих врагов и привлекать к ним внимание общественности вместо решения реальных проблем. По их словам, в это время правительство пытается быть главным решателем придуманной ими проблемы.



По словам Нино Самхарадзе, обычно это совпадает с периодом критики реформ. По ее словам, в настоящее время правящая партия пытается убедить общественность в своей правоте и разработать такие месседжи, которые делигитимизируют Запад.



«Уклонение от конкретных реформ – одна из главных целей на данном этапе», – говорит Нино Самхарадзе.



По мнению Нино Рижамадзе, нападки на западных партнеров ослабляют интересы Грузии и партнерство, выстроенное годами.



По ее словам, те дезинформационные сообщения и теории заговора, которые напрямую направлены против Соединённых Штатов Америки, используются правящей командой как своего рода инструмент шантажа.



«Все это только потому, что они требуют демократических реформ от правительства Грузии, поддерживают грузинское общество в процессе европейской интеграции и требуют демократических реформ, адаптированных к потребностям общества. В ответ они получают дезинформационные сообщения, основанные на российской пропаганде, от подразделения правящей партии «Силы народа», — говорит Нино Рижамадзе.



Нино Самхарадзе также обращает внимание на то, что в риторике как правящей партии, так и ее раскола Китай выступает в качестве противовеса, когда говорят о недостатках инициатив США. По ее словам, так правящая власть пытается оправдать отклонение внешнеполитического вектора.



«Поэтому антизападная пропаганда, точнее антиамериканская пропаганда, для этой стратегической цели необходима на данном этапе правительству «Грузинской мечты», чтобы оправдать отклонение внешнеполитического вектора в сторону более нелиберального конгломерата», — заключает Нино Самхарадзе.



Антизападная риторика вместо борьбы с дезинформацией



Борьба с дезинформацией – первый из 9 шагов, которые Грузия должна предпринять для перехода к следующему этапу европейской интеграции.



«Борьба с дезинформацией, манипулированием иностранной информацией и вмешательством против Европейского Союза и его ценностей» — такова рекомендация Европейской комиссии.



Однако, как говорит Нино Рижамадзе, хотя работа по этому вопросу еще даже не началась, но правительство усиливает антизападную пропаганду.



«Мы не знаем, как правительство собирается работать над устранением угроз со стороны России. Мы видим, что официальная пропаганда снова нацелена на своих граждан, что делает их еще более уязвимыми для российской дезинформации, которая опасна в той реальности, в которой мы находимся», — говорит Нино Рижамадзе.



Нино Самхарадзе ожидает реакции партнеров Грузии на антизападную риторику правительства. По ее словам, поскольку Грузия уже входит в программу расширения ЕС, эта реакция может быть гораздо острее, чем ранее.



«Нам следует ожидать конфронтации и взаимной критики с политическими посланиями, нарративами, заявлениями», — говорит Нино Самхарадзе.





Источник: «Netgazeti»

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