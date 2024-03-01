

Премьер-министр призвал исполнительные органы ЕС отмежеваться от Европарламента в несправедливых решениях

01.03.2024 13:12





Будет очень хорошо, если исполнительные органы ЕС отмежуются от Европарламента в несправедливых решениях. Я перефразирую призыв – помогите нам помочь вам, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседы с журналисты.



По его словам, в Европарламенте «кто-то пытается» искусственно снизить 85-процентный уровень поддержки евроинтеграции грузинским обществом.



Как отмечает Кобахидзе, если исполнительные структуры отстранятся от несправедливых заявлений Европарламента, это окажет только положительное влияние на общественное восприятие.



«Будет очень хорошо, если исполнительные органы ЕС отмежуются от Европарламента в несправедливых решениях. Прежде всего, это положительно повлияет на общественное восприятие. 85% общественная поддержка интеграции в ЕС должна оставаться прочно. Мы делаем для этого все возможное, но Европарламент нам мешает это сделать. В этом случае я перефразирую призыв – помогите нам помочь вам. Если Европарламент нам не поможет, нам будет трудно им помочь, но повторю еще раз, наша задача - сохранить как можно более высокую общественную поддержку интеграции в Евросоюз», - заявил Кобахидзе.





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