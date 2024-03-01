

Законопроект должен быть подготовлен в соответствии с принципами второй главы Конституции - Кобахидзе об ЛГБТ пропаганде

01.03.2024 14:06





Законопроект должен быть подготовлен в соответствии с принципами второй главы Конституции Грузии (глава об основных правах человека), это для меня главный определяющий принцип, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с инициативой правящей силы, которая «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий».



По словам Кобахидзе, если участие правительства в упомянутом процессе необходимо, оно может подключиться.



Как отметил Кобахидзе, обеспокоенность парламентского большинства этой темой абсолютно понятна.



«Я понимаю обеспокоенность парламентского большинства, в разных государствах есть серьезные тенденции, которые напрямую отражаются в статистике. Совершенно понятно, что парламентское большинство хочет оградить общество от возможного развития подобных процессов в Грузии. Остальное посмотрим, законопроект должен быть подготовлен в соответствии с принципами второй главы Конституции Грузии, это для меня главный определяющий принцип. Если подключение правительства будет необходимо, я не знаю, в какой форме и как, но можем и мы принять в этом участие. Еще раз повторю, главное, что при подготовке такого законопроекта должны быть соблюдены принципы Конституции, и я уверен, что он будет подготовлен по таким принципам», - заявил Кобахидзе.



«Грузинская мечта» решила подготовить законодательную инициативу, которая «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий». Соответствующее заявление исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сделал на брифинге по завершении заседания большинства.



По словам Мдинарадзе, законопроект будет подготовлен и инициирован в парламенте в ближайшие две недели.





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