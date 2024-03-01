

Закареишвили: Разговоры о пропаганде ЛГБТ это такой же бред, как и то, что нас кто-то втягивал в войну

01.03.2024 14:29





Политолог Паата Закареишвили называет инициативу, которая, по мнению правящей партии, «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий», бредом и отмечает, что правящая власть сама придумывает угрозы, «как придумала тему в связи со вторым фронтом».



Как пояснил Закареишвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», актуализация этой темы в Грузии служит мобилизации голосов правого, ультраправого, консервативного населения для предстоящих в стране выборов.



«Это бред, это такой же бред, как и то, что нас кто-то втягивал в войну… Эта тема не актуальна в Грузии, в Грузии об этом никто не говорит, ни одна политическая партия не говорит, что если мы придем к власти, то обязательно проведем реформы в направлении ЛГБТ-сообщества. Они придумывают! Никто не говорит о войне, а они придумывают войну и создают иллюзии. Это делается лишь для получения голосов и является еще одним российским законом», - заявил Паата Закареишвили.



Кроме того, он прокомментировал отставку Зураба Азарашвили с поста министра здравоохранения, отметив, что Кобахидзе без всякого скандала принял старое правительство, однако было видно, что перед выборами состав правительства максимально изменится.





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