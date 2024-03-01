

Премьер Грузии назвал ложью информацию о похищении из Тбилиси россиянина Илькина Меликова

01.03.2024 14:55





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал ложью информацию о похищении силовиками из Тбилиси россиянина Илькина Меликова, бежавшего из РФ в 2019 году после избиения силовиками.



«Кто угодно может говорить, что угодно… Вы можете дополнительно расследовать и убедиться, что все это ложь», — заявил сегодня Кобахидзе журналистам.



Служба государственной безопасности Грузии комментариев по случаю Меликова до сих пор не делала.



Житель Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Илькин Меликов утверждает, что в апреле 2022 года неизвестные в гражданском выкрали его из грузинской столицы, насильно вернули в Россию и заключили под стражу во Владикавказе. При этом, как сообщается, его заставили написать заявление о том, что он добровольно пересек границу с Россией.



The Insider о произошедшем пишет следующее: «Грузия выдает активистов и обвиняемых по уголовным делам российским силовикам». Журналисты издания напоминают о случае Рафаила Шепелева, участника движения «Артподготовка», который проживал в Тбилиси, а в ноябре 2023 года при странных обстоятельствах оказался в России, где ему предъявили обвинение по террористической статье.



В ноябре 2019 года в России против Меликова завели уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Незадолго до начала дела Меликова задержали в Нижневартовске и отвезли на допрос. По его словам, в участке его избили и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили.



При обыске в его доме ничего не нашли. Прокуратура проигнорировала жалобы Маликова, и в том же году он покинул Россию, опасаясь ареста.





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