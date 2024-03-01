

Премьер Грузии назвал причины отставки министра здравоохранения

01.03.2024 14:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связывает увольнение министра здравоохранения с «проблемами управления и коммуникации». По словам Кобахидзе, на примере Республиканской больницы он убедился, что такие проблемы действительно существуют:



«Что касается министра здравоохранения, я сегодня утром с ним разговаривал. Я видел проблемы с точки зрения управленческой коммуникации. В связи с этим возникло недовольство в медицинском сообществе. На примере Республиканской больницы я убедился, что такие проблемы существовали. Соответственно, у нас был абсолютно здоровый разговор обо всем этом, и на основании этого было принято решение, что министр здравоохранения покидает свой пост», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе указал, что есть ряд вопросов, которые должны быть решены на уровне министерств и не должны требовать встречи специалистов с премьер-министром.



Он напомнил, что в своей правительственной программе говорил о необходимости максимально тесного общения, сотрудничества, особенно со специалистами в этой сфере.



«Не хочу вдаваться в нюансы, но факт в том, что мы видели, что в случае с той же Республиканской больницей (были и другие случаи) была такая проблема с контактами.



Именно в этом секторе было много запросов, например, о том, чтобы конкретные специалисты, пациенты встретились с премьер-министром. Такие вопросы, конечно, можно решить на уровне министерства. Есть вопросы, которые не нужно выносить на более высокий уровень, их можно решить на более низком уровне. Я увидел здесь проблемы, эти проблемы должны быть исправлены не только в сфере здравоохранения, а во всех сферах, это будет моей просьбой», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Что касается вакантной должности министра, Кобахидзе говорит, что решение об увольнении министра здравоохранения было принято сегодня, вопрос о том, кто займет его пост, будет решен после широких консультаций как с членами команды, так и, возможно, с представителями отрасли.



«Когда я говорю о членах команды, лидером нашей команды, почетным председателем является г-н Бидзина Иванишвили. Естественно, там, где необходимо посоветоваться с командой, в первую очередь господин Бидзина является представителем команды. Что касается того, кто будет министром здравоохранения, это должно решаться на основе широких консультаций», — заключил Ираклий Кобахидзе.







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