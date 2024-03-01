|
|
|
Freedom House: Грузия - частично свободная страна
01.03.2024 15:43
Согласно отчету Freedom House, Грузия является частично свободной страной. В отчете организации «Свобода в мире 2024» Грузии присвоено 58 баллов из 100. По политическим правам стране присвоено 22 из 40 баллов, а по гражданским свободам – 36 из 60.
Freedom House пишет, что олигархическое влияние сказывается на политических делах, на политических решениях и медиа-среде Грузии, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы же защищаются непоследовательно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна