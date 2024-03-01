

Freedom House: Грузия - частично свободная страна

01.03.2024 15:43





Согласно отчету Freedom House, Грузия является частично свободной страной. В отчете организации «Свобода в мире 2024» Грузии присвоено 58 баллов из 100. По политическим правам стране присвоено 22 из 40 баллов, а по гражданским свободам – 36 из 60.



Freedom House пишет, что олигархическое влияние сказывается на политических делах, на политических решениях и медиа-среде Грузии, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы же защищаются непоследовательно.







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