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Каладзе: Нападки президента на патриарха ошеломляют
01.03.2024 17:43
Целенаправленные нападки на патриарха и нашу церковь - это не первый случай, однако, подобные заявления со стороны президента действительно ошеломляют, - заявил мэр столицы Каха Каладзе в беседе со СМИ.
По словам мэра Тбилиси, нападками являются не заявления, сделанные Патриархией Грузии и лидерами «Грузинской мечты» в ответ президенту, а ошеломляющие заявления самой Саломе Зурабишвили.
«Патриарх – это человек, пользующийся наибольшей любовью и авторитетом в стране. За эти годы он многое сделал для Грузинской церкви. Целенаправленные нападки на него, на церковь, на нашу веру – это не первый случай. Мы уже много лет слышим это со стороны различных конкретных политических партий, неправительственных организаций. Однако подобные заявления со стороны президента действительно ошеломляют», - заявил Каха Каладзе.
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