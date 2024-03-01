

В рамках проекта «Новый Тбилиси» ведется реабилитация еще одного памятника культурного наследия

01.03.2024 18:11





Фонд развития Тбилиси в рамках проекта «Новый Тбилиси» проводит реабилитационные работы жилого дома, имеющего статус памятника культурного наследия, расположенного по адресу улица Цинамдзвришвили №1.



По информации мэрии, сегодня с текущим проектом ознакомились мэр столицы Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани и главой фонда Георгием Папава. По словам мэра столицы, с восстановлением памятника улучшатся жилищные условия 75 семей.



Фонд развития Тбилиси в рамках программы реабилитации индивидуальных памятников начал работы на улице Цинамдзвришвили №1 весной 2019 года и завершит их к концу 2024 года. Стоимость выполненных работ составляет более 15 миллионов лари.





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