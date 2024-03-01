

Акубардия: «Грузинская мечта» сражается с ветряными мельницами, в то время как у населения множество проблем

01.03.2024 19:03





В этой данности это еще раз показывает, что «Сила народа» и «Грузинская мечта» ни в коей мере не являются разными партиями, это одна политическая группа, которая пытается отвлечь внимание людей выдуманными проблемами и усилить антизападную пропаганду, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия, откликаясь на анонсированную «Грузинской мечтой» новую инициативу, которая «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий».



Как отметила депутат в беседе с журналистами, «Грузинская мечта» не собирается улаживать реальные проблемы в стране.



«Грузинская мечта» сражается с надуманными проблемами, ветряными мельницами, в то время как у населения множество проблем. Начиная с голодающих детей в школах и заканчивая социально-экономическими проблемами, в том числе проблемами в системе здравоохранения. Тогда как у нас есть очевидный враг в виде России, захватившей 20% наших территорий путем оккупации, они ищут проблемы на Западе… В этой данности это еще раз показывает, что «Сила народа» и «Грузинская мечта» ни в коей мере не являются разными партиями, это одна политическая группа, которая пытается отвлечь внимание людей выдуманными проблемами и усилить антизападную пропаганду. Что касается законопроекта, то я не видела его, как и ранее анонсированного законопроекта об осквернении религиозных строений, которого нигде нет, поэтому подобные заявления – это просто продолжение той риторики, которую обычно начинает «Сила народа», а потом продолжает «Грузинская мечта». Это показывает, что «Грузинская мечта» не собирается решать реальные проблемы в стране, а намеревается продолжать управлять этой страной, сражаясь с ветряными мельницами, что, я думаю, создает еще больше проблем для каждого гражданина, поскольку эти придуманные проблемы не способствуют решению реальных проблем народа», - заявила Теона Акубардия.



Для справки, «Грузинская мечта» решила подготовить законодательную инициативу, которая «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий». Соответствующее заявление исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сделал на брифинге по завершении заседания большинства.



По словам Мдинарадзе, законопроект будет подготовлен и инициирован в парламенте в ближайшие две недели.





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