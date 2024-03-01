

Замглавы МИД Грузии: Тбилиси важен мир в регионе, и мы надеемся, что Ереван и Баку придут к

01.03.2024 21:42





Грузия заинтересована в развитии процесса по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и предлагает соседям, которым доверяет, свою площадку для переговоров. Об этом замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия заявил на Дипломатическом форуме в Анталье.



По его словам, Тбилиси важен мир в регионе, и грузинская сторона надеется, что Ереван и Баку придут к соглашению, от которого выиграют обе стороны.



Дарсалия отметил, что Грузия видит, понимает и учитывает определенные сложности, существующие в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном. С этой целью Тбилиси ранее выступил с инициативой мирного добрососедства и предложил поддержку обеим странам по части проведения переговоров: «Для нас очевидно, что нужно поддерживать сотрудничество, вместо того, чтобы впускать посторонних игроков на нашу арену».



Он подчеркнул, что миру в регионе нет альтернативы, по этой причине Тбилиси поддерживает переговоры и установление стабильности на Южном Кавказе.



«Пару месяцев назад мы обновили наши отношения с Арменией, доведя их до уровня стратегического партнерства. Считаем, что это внесет большой вклад в процесс сотрудничества в регионе», - сказал он.





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