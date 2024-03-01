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Премьер-министр Грузии заявляет о стремлении интенсифицировать отношения с США
01.03.2024 22:01
Для Грузии крайне важно наращивать взаимоотношения с США, как это происходит с Китаем, заявил в пятницу журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Было бы очень хорошо, если США бы ввели безвизовый режим для грузинских граждан, тем более, что такое решение не вызвало бы никаких изменений в миграционной политике", - сказал Кобахидзе.
Он также выразил надежду на открытие прямого воздушного сообщения с США, подписание соглашения о свободной торговле, расширение торгово-экономических отношений, привлечение американских инвестиций.
"По всем этим направлениям у нас с США сегодня практически нулевая ситуация", - сказал Кобахидзе.
Он сообщил, что имел несколько дней назад очень "обнадеживающую" встречу с американским послом в Тбилиси.
"У посла были позитивные послания. Главное, чтобы все это преобразовалось в решения американского руководства", - сказал Кобахидзе.
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