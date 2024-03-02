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Гарибашвили: Америка – наш главный стратегический партнер
02.03.2024 16:06
Америка наш главный стратегический партнер - с нашей стороны всегда был и есть настрой еще больше углублять и укреплять эти отношения, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили о сотрудничестве между Грузией и США.
Он также коснулся других тем, в том числе возможности эмигрантов голосовать на выборах онлайн, отметив, что «эмигранты имеют возможность участвовать в выборах и все хорошо».
«Пропорциональные выборы проводятся впервые, и пройдут в электронной форме. Это беспрецедентное решение, принятое нашей властью. У эмигрантов есть возможность участвовать в выборах, и все хорошо. Мы все хорошо осмыслили и делаем все, что целесообразно на данном этапе», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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