|
|
|
Гарибашвили: Мы хотим выиграть выборы мощно, убедительно и получить конституционное большинство
02.03.2024 16:09
О том, что эти выборы выиграет «Грузинская мечта», нет никаких вопросов, но вопрос, что мы должны победить на этих выборах мощно, убедительно и получить конституционное большинство, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили журналистам в Аджарии, где лидеры правящей команды встречаются с руководителями партийных организаций и партийным активом.
По его словам, в регионах должна быть максимальная мобилизация, и выездные мероприятия партии служат именно этому.
«Две недели назад я анонсировал, что в течение 100 дней проведу партийные мероприятия в 10 регионах, и первую встречу мы начали с Аджарии. Сегодня я встретился с представителями партийной организации, партийным активом. Мы говорили о вопросах начала избирательной кампании. Главная задача для нас – мощно победить на этих выборах. Нет вопроса о том, что «Грузинская мечта» победит на этих выборах, но вопрос, что мы должны победить на этих выборах мощно, убедительно и получить конституционное большинство. Это было главное послание нашей партии. Мы должны максимально мобилизоваться во всех регионах, и этому служат наши выездные мероприятия», - сказал Ираклий Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна