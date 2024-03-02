

Гарибашвили: Мы хотим выиграть выборы мощно, убедительно и получить конституционное большинство

02.03.2024 16:09





О том, что эти выборы выиграет «Грузинская мечта», нет никаких вопросов, но вопрос, что мы должны победить на этих выборах мощно, убедительно и получить конституционное большинство, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили журналистам в Аджарии, где лидеры правящей команды встречаются с руководителями партийных организаций и партийным активом.



По его словам, в регионах должна быть максимальная мобилизация, и выездные мероприятия партии служат именно этому.



«Две недели назад я анонсировал, что в течение 100 дней проведу партийные мероприятия в 10 регионах, и первую встречу мы начали с Аджарии. Сегодня я встретился с представителями партийной организации, партийным активом. Мы говорили о вопросах начала избирательной кампании. Главная задача для нас – мощно победить на этих выборах. Нет вопроса о том, что «Грузинская мечта» победит на этих выборах, но вопрос, что мы должны победить на этих выборах мощно, убедительно и получить конституционное большинство. Это было главное послание нашей партии. Мы должны максимально мобилизоваться во всех регионах, и этому служат наши выездные мероприятия», - сказал Ираклий Гарибашвили.





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