

Саакашвили: Я не играю, я борюсь

02.03.2024 16:18





Я не играю в игры, я борюсь и рискнул жизнью и свободой, чтобы освободить Грузию от бесперспективности и бедности, которые исходят от кланов, - об этом заявил в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, для всех, кто хочет бороться на выборах вместе с «Национальным движением», двери партии открыты, в том числе на уровне борда партии.



«Я приехал в Грузию, рискнул своей жизнью, здоровьем и свободой, чтобы освободить Грузию от кланов, бедности, массовой эмиграции и бесперспективности. У меня было все, комфортная, защищенная жизнь, должность, уважение, но я никогда не мог бы себе простить, если бы издалека спокойно наблюдал за разрушением моей страны.



В 2024 году грузинский народ делает выбор – быть полноценной, единой нацией, достойно живущей на своей земле, достойно работающей и имеющей надежду на будущее, или выбирает путь бедности, бесперспективности и эмиграции из своей страны.



Грузинский народ обязательно сделает правильный выбор!



В 2024 году в борьбе за перемены «Национальное движение» сделает больше всего, будет бороться острее всех, добудет поддержку самого большого числа людей и сыграет решающую роль в европеизации страны - что означает достойную занятость, высокие доходы, наилучшее образование, обеспеченную старость, перспективы на будущее - здесь, на земле Грузии.



Если кто-то хочет работать вместе со мной, то есть с «Национальным движением» — наши двери открыты, в том числе и на уровне борда партии. Я уверен, что все мои сторонники сделают единственно правильный выбор, пойдут на выборы, обведут цифру 5 и, таким образом, гарантированно проголосуют за изменения.



Я не играю в игры, я борюсь и рискнул жизнью и свободой, чтобы освободить Грузию от бесперспективности и бедности, которые исходят от кланов.



Я не собираюсь никого критиковать, тем более что речь о моих друзьях и не вношу сомнение в их мотивацию. Единственное, совет, что я могу им дать, если они примут это во внимание. На последних нескольких выборах были попытки создать клоны «Национального движения», и они всегда заканчивались неудачно. Необходимо проанализировать, почему так произошло. На этот раз, когда я нахожусь в Грузии, пусть даже в тюрьме, я тем более буду бороться за победу и только за победу вместе с нашей командой, которая сейчас в процессе окончательного расширения и кристаллизации. Лучшие дни Грузии впереди», - заявил Саакашвили.





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