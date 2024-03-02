

Гарибашвили: Мы консервативное общество, с многовековой культурой и ценностями

02.03.2024 16:33





Более 90% нашего народа придерживаются мнения, что необходимо защитить наших детей, внуков и молодое поколение от вредной, антинациональной, антигуманной пропаганды, заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, говоря о намерении правящей партии Грузии принять закон против «пропаганды ЛГБТ».



«Во всем мире идет разнузданная кампания, разнузданная пропаганда. Трансгендеров привозят в детские сады и школы, их показывают детям и рассказывают везде — в Америке, Европе, везде школьникам и детсадовцам прямо говорят, что, например, если тебе не нравится твой пол, ты можешь его изменить. Эта пропаганда сейчас распространилась по всему миру. Сегодня сложилась тревожная ситуация. Поэтому у нас в команде была дискуссия об этом, и парламентское большинство выступило с этой инициативой, заявило об этой инициативе от имени нашей команды. Я думаю, что общественность поймет это правильно. В то время, когда мы принимали антидискриминационный закон, я озвучил инициативу, связанную с определением брака в Конституции, и вы помните, что позже, в 2017 году, в Конституции было определено определение брака как отношения между мужчиной и женщиной. Это вопросы, к которым нужен очень серьезный подход. Мы консервативное общество с многовековой культурой и ценностями, поэтому оно нуждается в правильном понимании и должной защите. Наше общество, дети и вообще наши ценности нуждаются в защите», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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