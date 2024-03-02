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Мдинарадзе: ничто так не разжигает антиевропейские настроения в Грузии, как подача Саакашвили в качестве символа модернизации


02.03.2024   16:41


Ничто так не разжигает антиевропейские и антизападные настроения в грузинском обществе, как подача Саакашвили в качестве символа модернизации, заявил журналистам в Батуми лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По словам Мдинарадзе, он просит европейских коллег учитывать, что если кто-то и разжигает антиевропейские настроения, то в первую очередь это те, кто представляет Михаила Саакашвили в положительном свете.

«Соответственно, если кто-то попытается представить нам этого человека как модернизатора, создателя современной грузинской позитивной истории, грузинское общество это не примет. Прошу наших европейских коллег, даже ярых лоббистов Михаила Саакашвили, которым иногда удаётся куда-то, в какую-нибудь резолюцию и т. д. включить эти оговорки, учитывать, что если кто-то разжигает подобные антиевропейские настроения, то в первую очередь это они сами, позиционирующие Саакашвили в таком позитивном ключе», — сказал Мамука Мдинарадзе.

28 февраля Европарламент принял две резолюции, в которых содержались заявления в поддержку Грузии. Отчеты о реализации Общей политики внешней безопасности и обороны до 2023 года подготовили депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер и Свен Миксер.

В то же время депутат Европарламента Анна Фотига заявила, что по ее просьбе в резолюцию Европарламента была включена поправка, которая призывает Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили.


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