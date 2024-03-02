

Мдинарадзе: Либо Европа, либо ЛГБТ-пропаганда, так вопрос ставиться не должен

02.03.2024 20:58





Существует вызов в связи с однополыми браками, и мы замуровали эту дверь - либо Европа, либо ЛГБТ-пропаганда - так вопрос ставиться не должен, - заявил журналистам исполнительный секретарь "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в связи и с проектом против ЛГБТ-пропаганды.



«В современном мире существует вызов, как и в 2017 году – в связи с однополыми браками. Мы замуровали эту дверь. Мы отрезали путь этим людям, потому что, если кто-то захочет принудить к однополым бракам, мы им скажем, что это запрещено конституцией. Теперь мы будем обсуждать и думать над законом, потому что если когда-нибудь возникнет соблазн, чтобы ЛГБТ-пропаганда расправила крылья в Грузии, как и в других странах, то замуровать и эту дверь», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Кроме того, как говорит Мдинарадзе, Грузия достойно, твердо стоя на обеих ногах, должна суметь стать полноправным членом европейской семьи.



«Или Европа, или ЛГБТ-пропаганда - так вопрос ставиться не должен. И не стоит, давайте и не будем ставить, даже не позволять себе подобное! Если вопрос будет поставлен так, то это будет вредоносным, разрушительным… Мы должны суметь стать полноправными членами европейской семьи, твердо стоя на обеих ногах, с достоинством, соблюдая традиции, национальную идентичность, христианские ценности. Это, взятое вместе, не должно представлять сложности», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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