

Цитлидзе: Сбор подписей за освобождение Михаила Саакашвили продолжается

03.03.2024 19:04





По заявлению депутата парламентской фракции «Единое национальное движение» Анны Цитлидзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна освободить экс-президента Михаила Саакашвили.



По словам Анны Цитлидзе, сбор подписей за освобождение Михаила Саакашвили продолжается.



«Сегодня Зугдиди еще раз доказал, что он всегда был особым сторонником Михаила Саакашвили. Тот факт, что сегодня здесь стоит очередь с требованием его освобождения, еще раз подтверждает, что Зугдиди и Самегрело (Мегрелия) более всего болеет за свободу Михаила Саакашвили. Поэтому это должно стать дополнительной мотивацией для действующего президента Грузии принять решение и освободить Михаила Саакашвили», - заявила Анна Цитлидзе.





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