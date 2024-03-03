|
|
|
Хабеишвили: Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации
03.03.2024 19:12
Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, откликаясь на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили.
Леван Хабеишвили убежден, что 2024 год – это возможность, которой грузинский народ воспользуется.
«Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации. Грузинский народ хочет перемен, он хочет перемен ради экономического процветания. Для того чтобы в Грузии сменилась власть и чтобы она заботилась о народе, а не о личном благополучии Иванишвили или собственном кармане. Тот же Гарибашвили известен обогащением своей семьи, а не заботой о народе, поэтому понятно, что его заявление показывает те угрозы, которые чувствует партия Иванишвили... 2024 год — это возможность, и я убежден, что грузинский народ ею воспользуется», - заявил Леван Хабеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна