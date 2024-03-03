

Хабеишвили: Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации

03.03.2024 19:12





Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, откликаясь на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили.



Леван Хабеишвили убежден, что 2024 год – это возможность, которой грузинский народ воспользуется.



«Партия Иванишвили точно знает, что проиграет выборы в любой конфигурации. Грузинский народ хочет перемен, он хочет перемен ради экономического процветания. Для того чтобы в Грузии сменилась власть и чтобы она заботилась о народе, а не о личном благополучии Иванишвили или собственном кармане. Тот же Гарибашвили известен обогащением своей семьи, а не заботой о народе, поэтому понятно, что его заявление показывает те угрозы, которые чувствует партия Иванишвили... 2024 год — это возможность, и я убежден, что грузинский народ ею воспользуется», - заявил Леван Хабеишвили.





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