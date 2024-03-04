

Элисашвили: «Граждане» не будут участвовать в рассмотрении законодательной инициативы по ЛГБТ-пропаганде

04.03.2024 11:43





Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявляет, что «Граждане» не будут участвовать в рассмотрении законодательной инициативы, связанной с «псевдолиберальной пропагандой».



По словам Элисашвили, на самом деле в стране другие проблемы.



«Мы не будем участвовать ни в каком обсуждении, так как это ерунда, притянутая за уши тема перед выборами, когда выходишь в город, как будто происходит что-то ужасное. Тот факт, что «Грузинская мечта» оторвана от реальности и людей, объясняется тем, что она делает такие глупости. Пусть пройдутся по улице и посмотрят, что действительно беспокоит людей, в чем они нуждаются, и перестанут говорить на эти силой притянутые за уши темы. Мы не будем участвовать в рассмотрении данного законопроекта», — заявил Алеко Элисашвили.



Напомним, «Грузинская мечта» приняла решение подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и её неизбежных вредных последствий.







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