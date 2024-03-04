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Франция депортировала еще 58 нелегалов — граждан Грузии
04.03.2024 12:16
29 февраля Франция депортировала еще 58 нелегалов — граждан Грузии. По данным посольства Франции, это — результат сотрудничества обеих сторон, которое продолжится и в будущем.
Ведомство сообщает, что в 2023 году с территории Франции было отправлено 965 граждан Грузии, что по сравнению с 2022 годом на 23% больше (тогда отправили 785 человек). В тесной координации с властями Грузии планируется увеличить количество депортаций в 2024 году.
Посольство Франции также сообщает, что в 2023 году 2 300 гражданам было отказано в выезде из Грузии во Францию.
Отмечается, что Грузия — один из лидеров среди стран, ищущих убежища во Франции. Посольство подчеркивает, что Грузия включена в список безопасных стран с 2013 года.
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