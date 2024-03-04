

Глава Минсельхоза встретился с постоянным представителем Всемирного банка на Южном Кавказе

04.03.2024 12:44





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия встретился с постоянным представителем Всемирного банка в регионе Южного Кавказа Рональдом Прайсом.



По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на встрече стороны обсудили текущие проекты и вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды в стране при поддержке Всемирного банка.



Отар Шамугия рассказал о важности сотрудничества со Всемирным банком и обратил внимание на задачи в направлении мелиоративной инфраструктуры, землеустройства, развития сельского хозяйства в стране и результатах, уже достигнутых совместных проектах.



«Проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли Грузии», поддерживаемый Всемирным банком, играет особую роль в процессе реформирования ирригационного сектора Грузии. Я думаю, что при максимальном сотрудничестве и координации мы сможем эффективно реализовать общие цели, преодолеть трудности и добиться лучших результатов», — сказал Отар Шамугия.



Как отметил Рональд Прайс, Грузия и Всемирный банк уже много лет успешно сотрудничают, и в будущем отношения еще больше углубятся.



На встрече присутствовали заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе, представители соответствующих служб министерства и Всемирного банка.







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