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Глава Минсельхоза встретился с постоянным представителем Всемирного банка на Южном Кавказе


04.03.2024   12:44


Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия встретился с постоянным представителем Всемирного банка в регионе Южного Кавказа Рональдом Прайсом.

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на встрече стороны обсудили текущие проекты и вопросы будущего сотрудничества в направлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды в стране при поддержке Всемирного банка.

Отар Шамугия рассказал о важности сотрудничества со Всемирным банком и обратил внимание на задачи в направлении мелиоративной инфраструктуры, землеустройства, развития сельского хозяйства в стране и результатах, уже достигнутых совместных проектах.

«Проект устойчивого сельского хозяйства, ирригации и земли Грузии», поддерживаемый Всемирным банком, играет особую роль в процессе реформирования ирригационного сектора Грузии. Я думаю, что при максимальном сотрудничестве и координации мы сможем эффективно реализовать общие цели, преодолеть трудности и добиться лучших результатов», — сказал Отар Шамугия.

Как отметил Рональд Прайс, Грузия и Всемирный банк уже много лет успешно сотрудничают, и в будущем отношения еще больше углубятся.

На встрече присутствовали заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе, представители соответствующих служб министерства и Всемирного банка.


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