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Задержан бывший руководитель спортивной службы мэрии муниципалитета Чхороцку


04.03.2024   13:18


По факту физического противостояния с мэром муниципалитета Чхороцку Давидом Гогуа задержан бывший руководитель спортивной службы мэрии Эдем Кварацхелия.

Первоначально расследование велось по статье 126 УК, которая подразумевает насилие, однако, как становится известно, позже статью переквалифицировали и расследование продолжилось по статье 353 УК, где говорится о сопротивлении, угрозах или насилии в отношении лица, охраняющего общественный порядок или другого представителя власти.

По существующей информации, Эдем Кварацхелия помещен в следственный изолятор в Сенаки.

Для справки, физическое противостояние между мэром Чхороцку и бывшим главой спортивного отдела мэрии произошло несколько дней назад. По распространившейся информации, причиной конфликта называется освобождение Эдема Кварацхелия со службы.


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