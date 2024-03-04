

Каладзе: У таксистов было достаточно времени и возможностей получить важные для них лицензии

04.03.2024 13:35





У таксистов было соответствующее время, чтобы выбрать категорию и воспользоваться льготой, установленной муниципалитетом», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в связи с протестом, выраженным таксистами категории В, которые, как и водители такси категория А, могут двигаться по полосе для автобусов (баслайну).



«Регуляции уже установлены. У водителей было достаточно времени и возможностей использовать эту категорию и получить лицензию на такси, которая была бы важна для них и бизнеса в целом. Мы дали ряд пояснений по этому поводу. Так что, данный процесс абсолютно прозрачен и исправен, что, конечно, можно только приветствовать. В будущем мы планируем внести некоторые изменения и нововведения, которые, я думаю, будут важны для людей, занятых в этой сфере, и представителей бизнеса», — сказал Каха Каладзе.



Для того, чтобы такси белого цвета категории А могло двигаться по автобусной полосе, возраст транспортного средства не должен превышать десять лет. Указанное изменение вступило в силу 1 июня 2023 года, а количество такси, соответствующих указанным критериям, в Тбилиси составляет 3500.







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