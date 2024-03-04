

Евродепутат — о Саакашвили: правосудие должно допускать человеческое сострадание

04.03.2024 13:36





Евродепутат Ларс Патрик Берг согласен, что отправление правосудия — внутреннее дело Грузии, но в случае с Михаилом Саакашвили оно должно допускать человеческое сострадание. Так политик комментирует критику членов «Грузинской мечты» относительно призывающей помиловать третьего президента Грузии резолюции, принятой Европейским парламентом.



Берг является является соавтором текста резолюции евродепутата Анны Фотыги, которая стала автором двух поправок в документе. Одна из которых касается помилования экс-президента Грузии.



«Европарламент повторяет призыв освободить по гуманитарному признаку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом и помиловать его, что поможет сокращению политической поляризации в стране», — сказано в документе, за который проголосовало около 300 евродепутатов.



Берг отметил, что «Фотыга действовала не изолированно».



«Голосование в Европейском парламенте выразило обеспокоенность ситуацией с Михаилом Саакашвили. Это была межпартийная поддержка, и госпожа Анна Фотыга действовала не изолированно.



Я продолжаю поддерживать Грузию и ее стремление к Европейскому союзу. Процесс отправления правосудия в Грузии является внутренним делом грузин, но я надеюсь, что этот процесс также позволит нам проявить человеческое сострадание.



В последнее время многие люди скончались в тюрьмах, и это не служит правосудию», — отметил Ларс Патрик Берг.



Напомним, лидеры «Грузинской мечты» назвали резолюцию, в которой говорилось о помиловании Михаила Саакашвили, «несправедливой» и призвали европейские структуры дистанцироваться от этой резолюции.





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